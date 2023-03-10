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10 марта, 07:56

Захарова предложила дать Зеленскому "Оскар" за роль монстра

Захарова призвала вручить Зеленскому "Оскар" за роль в американском сериале ужасов

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который ранее получил очередной отказ в выступлении на церемонии кинопремии "Оскар", стоит самому вручить эту престижную награду. Как заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, он блестяще исполнил роль в американском сериале ужасов, чего нельзя сказать о его работе в сериале "Слуга народа".

"Вот же подлецы. Зеленскому не то что выступать надо на церемонии вручения "Оскара", ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощён им гиперреалистично. В отличие от президента Голобородько в "Слуге народа", — написала Захарова в телеграм-канале.

"Не хотят раздражать зрителя": Депутат объяснил, почему Зеленскому не дали выступить на "Оскаре"

"Не хотят раздражать зрителя": Депутат объяснил, почему Зеленскому не дали выступить на "Оскаре"

Напомним, ранее журнал Variety сообщил, что организаторы премии "Оскар", которая пройдёт 12 марта, отказались показать обращение Зеленского. Как пишет издание, украинскому лидеру отказывают в выступлении на этом мероприятии уже второй год подряд. Читатели Variety одобрили такое решение организаторов "Оскара" и высмеяли Зеленского.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Оксана Попова
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