Захарова предложила дать Зеленскому "Оскар" за роль монстра
Захарова призвала вручить Зеленскому "Оскар" за роль в американском сериале ужасов
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который ранее получил очередной отказ в выступлении на церемонии кинопремии "Оскар", стоит самому вручить эту престижную награду. Как заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, он блестяще исполнил роль в американском сериале ужасов, чего нельзя сказать о его работе в сериале "Слуга народа".
"Вот же подлецы. Зеленскому не то что выступать надо на церемонии вручения "Оскара", ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощён им гиперреалистично. В отличие от президента Голобородько в "Слуге народа", — написала Захарова в телеграм-канале.
Напомним, ранее журнал Variety сообщил, что организаторы премии "Оскар", которая пройдёт 12 марта, отказались показать обращение Зеленского. Как пишет издание, украинскому лидеру отказывают в выступлении на этом мероприятии уже второй год подряд. Читатели Variety одобрили такое решение организаторов "Оскара" и высмеяли Зеленского.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ