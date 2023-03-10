Захарова предложила дать Зеленскому "Оскар" за роль монстра

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который ранее получил очередной отказ в выступлении на церемонии кинопремии "Оскар", стоит самому вручить эту престижную награду. Как заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, он блестяще исполнил роль в американском сериале ужасов, чего нельзя сказать о его работе в сериале "Слуга народа".

"Вот же подлецы. Зеленскому не то что выступать надо на церемонии вручения "Оскара", ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощён им гиперреалистично. В отличие от президента Голобородько в "Слуге народа", — написала Захарова в телеграм-канале.