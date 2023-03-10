В Рязани из-за сбоя сработала система оповещения
Жители Рязани сегодня утром услышали сирену систем оповещения. Как рассказали в областной администрации, это произошло из-за сбоя на оборудовании.
"По информации дежурного, утром в Рязани произошёл сбой на оборудовании оповещения, что привело к самопроизвольному включению сирен. Причины устанавливаются", — говорится в сообщении.
А накануне, 9 марта, жители Свердловской области снова услышали в эфире радиостанций и телеканалов объявление о воздушной тревоге, но в МЧС успокоили: сигнал ложный. Вслед за Уралом хакеры попытались напугать москвичей: в эфире радиостанций и телеканалов в столице прошло аналогичное объявление. В региональном управлении МЧС РФ объяснили, что серверы радио и ТВ взломали.
ТАСС / Александр Рюмин