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10 марта, 09:04

В Рязани из-за сбоя сработала система оповещения

Жители Рязани сегодня утром услышали сирену систем оповещения. Как рассказали в областной администрации, это произошло из-за сбоя на оборудовании.

"По информации дежурного, утром в Рязани произошёл сбой на оборудовании оповещения, что привело к самопроизвольному включению сирен. Причины устанавливаются", говорится в сообщении.

Эксперт объяснил, как хакеры смогли соврать россиянам с эфира радио об "угрозе ракетного удара"

Эксперт объяснил, как хакеры смогли соврать россиянам с эфира радио об "угрозе ракетного удара"

А накануне, 9 марта, жители Свердловской области снова услышали в эфире радиостанций и телеканалов объявление о воздушной тревоге, но в МЧС успокоили: сигнал ложный. Вслед за Уралом хакеры попытались напугать москвичей: в эфире радиостанций и телеканалов в столице прошло аналогичное объявление. В региональном управлении МЧС РФ объяснили, что серверы радио и ТВ взломали.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Александра Вишнякова
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