В Рязани из-за сбоя сработала система оповещения

Жители Рязани сегодня утром услышали сирену систем оповещения. Как рассказали в областной администрации, это произошло из-за сбоя на оборудовании.

"По информации дежурного, утром в Рязани произошёл сбой на оборудовании оповещения, что привело к самопроизвольному включению сирен. Причины устанавливаются", — говорится в сообщении.