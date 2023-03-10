Специалист по здоровому питанию объяснила, чем индейка и курица лучше свинины и баранины

Избыток жиров в рационе может стать одним из факторов набора лишнего веса и заболеваний сердечно-сосудистой системы, поэтому вместо свинины и баранины лучше отдать предпочтение постной говядине, курице и индейке. Такой совет нашим коллегам из РИАМО озвучила нутрициолог Оксана Ковылкина.

"Лучше выбирать не жарку, а более щадящие способы приготовления – запекать, но не до чёрной корочки, тушить, варить в бульоне или на пару", — объясняет эксперт.

Общее суточное количество жиров в рационе взрослого человека должно составлять менее 30%, но для этого необязательно есть определённый вид мяса каждый день, утверждает Ковылкина. Рацион должен быть разнообразным, поэтому следует чередовать птицу и разные виды мяса с рыбой.

"Лучше выбрать жирную рыбу: лосось, кету, сельдь, скумбрию. Так вы ещё получите необходимые нашему организму полезные омега-3 жирные кислоты", — рекомендует нутрициолог.