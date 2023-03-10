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10 марта, 09:31

Специалист по здоровому питанию объяснила, чем индейка и курица лучше свинины и баранины

Нутрициолог Ковылкина советует не налегать на свинину и баранину, чтобы сберечь сердечно-сосудистую систему

<p>Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/4qJlXK4mYzU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unplash</a></p>

Фото © Unplash

Избыток жиров в рационе может стать одним из факторов набора лишнего веса и заболеваний сердечно-сосудистой системы, поэтому вместо свинины и баранины лучше отдать предпочтение постной говядине, курице и индейке. Такой совет нашим коллегам из РИАМО озвучила нутрициолог Оксана Ковылкина.

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"Лучше выбирать не жарку, а более щадящие способы приготовления – запекать, но не до чёрной корочки, тушить, варить в бульоне или на пару", — объясняет эксперт.

Общее суточное количество жиров в рационе взрослого человека должно составлять менее 30%, но для этого необязательно есть определённый вид мяса каждый день, утверждает Ковылкина. Рацион должен быть разнообразным, поэтому следует чередовать птицу и разные виды мяса с рыбой.

"Лучше выбрать жирную рыбу: лосось, кету, сельдь, скумбрию. Так вы ещё получите необходимые нашему организму полезные омега-3 жирные кислоты", — рекомендует нутрициолог.

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Ранее Лайф предупреждал читателей, что ужин с мясными блюдами может закончиться летальным исходом. Многие виды сырого мяса богаты бактериями, в числе которых сальмонелла, клостридии, кишечная палочка и многие другие. Похожий набор содержится и в сырой рыбе, которая также может быть наполнена токсинами и ртутью. Уничтожить лишних "жителей" можно лишь при термической обработке.

Марина Калегина
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