Специалист по здоровому питанию объяснила, чем индейка и курица лучше свинины и баранины
Нутрициолог Ковылкина советует не налегать на свинину и баранину, чтобы сберечь сердечно-сосудистую систему
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Избыток жиров в рационе может стать одним из факторов набора лишнего веса и заболеваний сердечно-сосудистой системы, поэтому вместо свинины и баранины лучше отдать предпочтение постной говядине, курице и индейке. Такой совет нашим коллегам из РИАМО озвучила нутрициолог Оксана Ковылкина.
"Лучше выбирать не жарку, а более щадящие способы приготовления – запекать, но не до чёрной корочки, тушить, варить в бульоне или на пару", — объясняет эксперт.
Общее суточное количество жиров в рационе взрослого человека должно составлять менее 30%, но для этого необязательно есть определённый вид мяса каждый день, утверждает Ковылкина. Рацион должен быть разнообразным, поэтому следует чередовать птицу и разные виды мяса с рыбой.
"Лучше выбрать жирную рыбу: лосось, кету, сельдь, скумбрию. Так вы ещё получите необходимые нашему организму полезные омега-3 жирные кислоты", — рекомендует нутрициолог.
Ранее Лайф предупреждал читателей, что ужин с мясными блюдами может закончиться летальным исходом. Многие виды сырого мяса богаты бактериями, в числе которых сальмонелла, клостридии, кишечная палочка и многие другие. Похожий набор содержится и в сырой рыбе, которая также может быть наполнена токсинами и ртутью. Уничтожить лишних "жителей" можно лишь при термической обработке.