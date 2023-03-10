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10 марта, 10:16

В России за прошлый год было предотвращено 64 теракта

НАК: В 2022 году в России предотвратили 64 теракта

В 2022 году в России предотвратили 64 теракта. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) по случаю 17-летия со дня создания данной структуры.

"Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций", — говорится в сообщении на сайте комитета.

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В НАК добавили, что с прошлого года существенно возросло количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах Центрального и Южного федеральных округов. Это следствие преступной диверсионно-террористической деятельности спецслужб Украины, проводимой при поддержке стран Запада, подчеркнули в комитете.

Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на бизнесмена Константина Малофеева. В МИД РФ назвали действия Киева очередным "гнусным злодеянием" режима Зеленского.

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Никита Никонов
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