В России за прошлый год было предотвращено 64 теракта

В 2022 году в России предотвратили 64 теракта. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) по случаю 17-летия со дня создания данной структуры.

"Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций", — говорится в сообщении на сайте комитета.