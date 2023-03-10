"Глория Джинс" займёт место флагмана H&M в центре Москвы

"Глория Джинс" замёт точку в комплексе "Галерея Актёр" на углу Тверской улицы и Пушкинской площади в Москве, где ранее располагался флагманский магазин ушедшего из России H&M. Об этом сообщает ТАСС. Открытие флагмана "Глории Джинс" планируется весной.

"Глория Джинс" выиграла тендер на право открыть флагманский магазин на месте крупнейшего в России флагмана H&M. Компания займёт все площади, которые ранее арендовал в "Галерее Актёр" покинувший РФ ретейлер", — рассказали источники агентства.