"Глория Джинс" займёт место флагмана H&M в центре Москвы
"Глория Джинс" замёт точку в комплексе "Галерея Актёр" на углу Тверской улицы и Пушкинской площади в Москве, где ранее располагался флагманский магазин ушедшего из России H&M. Об этом сообщает ТАСС. Открытие флагмана "Глории Джинс" планируется весной.
"Глория Джинс" выиграла тендер на право открыть флагманский магазин на месте крупнейшего в России флагмана H&M. Компания займёт все площади, которые ранее арендовал в "Галерее Актёр" покинувший РФ ретейлер", — рассказали источники агентства.
В "Глории Джинс" и NF Group (консультант сделки) подтвердили информацию о выигранном тендере.
А ранее стало известно, что бренд одежды Bershka вернётся в Россию в апреле, но уже под новым названием — Ecru. Как пишет Mash, также готовится возвращение Pull & Bear (он станет DUB) и Zara (её переименуют в Maag). Сейчас компании активно набирают 4500 человек персонала, которые будут работать в 240 магазинах по всей стране. Открытие точек перенесли из-за землетрясений в Турции.
ТАСС / Станислав Красильников