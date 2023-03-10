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10 марта, 10:58

"Глория Джинс" займёт место флагмана H&M в центре Москвы

"Глория Джинс" замёт точку в комплексе "Галерея Актёр" на углу Тверской улицы и Пушкинской площади в Москве, где ранее располагался флагманский магазин ушедшего из России H&M. Об этом сообщает ТАСС. Открытие флагмана "Глории Джинс" планируется весной.

"Глория Джинс" выиграла тендер на право открыть флагманский магазин на месте крупнейшего в России флагмана H&M. Компания займёт все площади, которые ранее арендовал в "Галерее Актёр" покинувший РФ ретейлер", рассказали источники агентства.

В "Глории Джинс" и NF Group (консультант сделки) подтвердили информацию о выигранном тендере.

"Белорусская IKEA" придёт в Москву

"Белорусская IKEA" придёт в Москву

А ранее стало известно, что бренд одежды Bershka вернётся в Россию в апреле, но уже под новым названием — Ecru. Как пишет Mash, также готовится возвращение Pull & Bear (он станет DUB) и Zara (её переименуют в Maag). Сейчас компании активно набирают 4500 человек персонала, которые будут работать в 240 магазинах по всей стране. Открытие точек перенесли из-за землетрясений в Турции.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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