Врач объяснил, как бороться с неизлечимым вирусом, которым заражены все люди

Каждый человек инфицирован вирусом герпеса, поэтому хотя бы раз в жизни замечал на своих губах высыпания. Об этом рассказал иммунолог Владимир Болибок в беседе с РИА "ФедералПресс".

Есть две причины образования герпеса: слабая иммунная система и ультрафиолетовое излучение в весенне-летний период.

"Именно ультрафиолетовое излучение активирует вирус герпеса. Зимой ко мне часто приходят пациенты, которые ездили на южные берега купаться и загорать, а вернулись с герпесом. Та же самая история летом. Человек более-менее, но поехал куда-то на море, в горы, и вот герпес", — отмечает эксперт.

Лекарств, способных раз и навсегда избавить от герпеса, пока не существует, но бороться с высыпаниями можно. В простых случаях помощь медиков может не понадобиться, однако если вирус даёт часто о себе знать, то нужно обратиться за помощью.

"Есть ситуации, когда герпес начинает рецидивировать и жизни не даёт, особенно если это происходит часто, здесь уже речь идёт о взаимодействии иммунной системы конкретного человека и этого вируса. Надо обратиться к врачу и пройти обследование", — заключил Болибок.