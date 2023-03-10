Против десятиклассника, проломившего череп сверстнику в столичной школе, возбуждено дело
В Москве возбудили уголовное дело против десятиклассника, устроившего бойню в школе
В отношении 16-летнего ученика десятого класса, проломившего череп сверстнику в столичной школе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.
"В отношении шестнадцатилетнего юноши возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью". Расследование уголовного дела находится на контроле в Прокуратуре Москвы", — сказано в сообщении.
Напомним, десятиклассник попал в реанимацию после жёсткой потасовки со сверстником в школе на востоке Москвы. По данным Лайфа, подросток, получивший удар по лицу, госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и вдавленным переломом лобной кости. Причиной драки, предварительно, стал спор из-за подарков на 8 Марта.
LIFE