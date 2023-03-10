Против десятиклассника, проломившего череп сверстнику в столичной школе, возбуждено дело

В отношении 16-летнего ученика десятого класса, проломившего череп сверстнику в столичной школе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

"В отношении шестнадцатилетнего юноши возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью". Расследование уголовного дела находится на контроле в Прокуратуре Москвы", — сказано в сообщении.