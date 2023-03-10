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10 марта, 14:37

Эрдоган решил вести предвыборную кампанию без музыки

Эрдоган будет вести кампанию без музыки из уважения к погибшим при землетрясении

<p>Обложка © Getty Images / Laszlo Balogh</p>

Обложка © Getty Images / Laszlo Balogh

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет вести предвыборную кампанию на президентских и парламентских выборах без музыкального сопровождения. Такое решение он принял в знак уважения к погибшим в землетрясениях.

"Всю подготовленную для кампании музыку мы запрещаем. Проведём кампанию без музыки, будем встречаться лицом к лицу", — сообщил Эрдоган после подписания указа о выборах.

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Борьба за турецкий трон: Кого выставили против Эрдогана

Сегодня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале подготовки к проведению выборов президента и парламента. Турецкая оппозиция также объявила имя соперника Эрдогана на выборах президента, им стал председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Лидеры пяти партий страны, входящих в оппозиционное движение "Народный альянс", а также мэры Анкары и Стамбула в случае победы Кылычдароглу станут вице-президентами. Выборы должны состояться 14 мая.

Оксана Попова
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