Эрдоган решил вести предвыборную кампанию без музыки
Эрдоган будет вести кампанию без музыки из уважения к погибшим при землетрясении
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет вести предвыборную кампанию на президентских и парламентских выборах без музыкального сопровождения. Такое решение он принял в знак уважения к погибшим в землетрясениях.
"Всю подготовленную для кампании музыку мы запрещаем. Проведём кампанию без музыки, будем встречаться лицом к лицу", — сообщил Эрдоган после подписания указа о выборах.
Сегодня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале подготовки к проведению выборов президента и парламента. Турецкая оппозиция также объявила имя соперника Эрдогана на выборах президента, им стал председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Лидеры пяти партий страны, входящих в оппозиционное движение "Народный альянс", а также мэры Анкары и Стамбула в случае победы Кылычдароглу станут вице-президентами. Выборы должны состояться 14 мая.