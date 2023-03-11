Названы зимние и весенние альтернативы подорожавшим огурцам и помидорам

Альтернативой подорожавшим овощам и фруктам могут стать сезонные продукты, цена на которые значительно ниже. Об этом рассказала дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина. В частности, в зимний и весенний период салаты из огурцов и помидоров можно заменить блюдами из капусты, свёклы, моркови, редиски, редьки, сладкого перца. Также подойдут салатные смеси, разные виды лука и зелени.

"Не поверите, но это тоже разнообразие. Ту же зелень можно легко вырастить на подоконнике, и она всегда у вас будет свежая. Пробуйте те овощи, которые никогда, может быть, не пробовали", — пояснила Ковылкина в беседе с РИАМО.

Эксперт также советует помнить про замороженные фрукты, овощи и ягоды, эти смеси есть в продаже в каждом магазине. Ковылкина рекомендует смешивать их с крупами, делать салаты и десерты. В них также присутствуют необходимые витамины, минералы и клетчатка.

Кроме того, по словам специалиста по питанию, нужно быть осторожнее с употреблением консервированных фруктов в банках, так как там содержится очень много сахара, суточная норма которого должна быть не более 10%, что составляет 50 граммов, или 12 чайных ложек.