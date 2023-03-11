Немецкий журналист выдал неудобную правду о жителях Артёмовска, ждущих Россию

Многие жители Артёмовска выступают в поддержку России. Об этом рассказал шеф-корреспондент Die Welt Штеффен Шварцкопф, который лично побывал в этом городе и пообщался с мирными гражданами.

"Когда мы вместе с командой немецких корреспондентов прибыли в Артёмовск наблюдать за объявленной украинским правительством эвакуацией, там были люди, которые говорили: "Мы не хотим уезжать. Мы ждём, что русские освободят город", — отметил он.