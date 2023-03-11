Немецкий журналист выдал неудобную правду о жителях Артёмовска, ждущих Россию
Шеф-корреспондент Die Welt Шварцкопф сообщил, что жители Артёмовска поддерживают Россию
Многие жители Артёмовска выступают в поддержку России. Об этом рассказал шеф-корреспондент Die Welt Штеффен Шварцкопф, который лично побывал в этом городе и пообщался с мирными гражданами.
"Когда мы вместе с командой немецких корреспондентов прибыли в Артёмовск наблюдать за объявленной украинским правительством эвакуацией, там были люди, которые говорили: "Мы не хотим уезжать. Мы ждём, что русские освободят город", — отметил он.
По словам журналиста, жители города сотрудничают с российской стороной и надеются, что под её контролем их жизнь улучшится. Шварцкопф добавил, что он пытался убедить людей в обратном, но они отказались его слушать.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни город Артёмовск может перейти под контроль российских сил. После этого пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый жёстко ответил главе альянса.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka