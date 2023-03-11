МВД опровергло слухи о членстве Муратова в Общественном совете
МВД: Главреда "Новой газеты" Муратова год назад исключили из Общественного совета
Дмитрий Муратов. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Главный редактор лишённой лицензии "Новой газеты" Дмитрий Муратов не является членом Общественного совета при МВД, о чём ранее сообщил ряд телеграм-каналов. Как заявили в МВД, он был исключён ещё год назад.
"В настоящее время в ряде телеграм-каналов распространяется информация о том, что Дмитрий Муратов является членом Общественного совета при МВД России. Данная информация не соответствует действительности. Дмитрий Муратов исключён из его состава в 2022 году", — сказано в сообщении.
Вместе с этим министерство призвало СМИ и телеграм-каналы тщательнее проверять информацию и не допускать публикации сообщений, не соответствующих действительности и вводящих граждан в заблуждение.
Лайф рассказывал, что Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Ресса наградили за их борьбу за сохранение свободы слова в своих странах. Они получили нобелевские медали и диплом из рук председателя Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен. Медаль Муратова была продана в США на аукционе за $103,5 млн. Вырученные средства пойдут на оказание помощи детям, перемещённым в результате событий на Украине.