МВД опровергло слухи о членстве Муратова в Общественном совете

Главный редактор лишённой лицензии "Новой газеты" Дмитрий Муратов не является членом Общественного совета при МВД, о чём ранее сообщил ряд телеграм-каналов. Как заявили в МВД, он был исключён ещё год назад.

"В настоящее время в ряде телеграм-каналов распространяется информация о том, что Дмитрий Муратов является членом Общественного совета при МВД России. Данная информация не соответствует действительности. Дмитрий Муратов исключён из его состава в 2022 году", — сказано в сообщении.

Вместе с этим министерство призвало СМИ и телеграм-каналы тщательнее проверять информацию и не допускать публикации сообщений, не соответствующих действительности и вводящих граждан в заблуждение.