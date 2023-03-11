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11 марта, 11:27

Кудрин пошутил о своём преемнике на пост главы Счётной палаты

Кудрин при увольнении рекомендовал несколько человек на пост главы Счётной палаты

Экс-председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, оставляя должность, дал рекомендации относительно подходящих кандидатов. В беседе с ТАСС он заявил, что кандидатур несколько, но фамилии называть оказался.

"Я, естественно, рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть, они на рассмотрении, может быть, ищут других. Нет, не назову [фамилии]", — сказал он в беседе с ТАСС.

Говоря о том, почему человека на должность ещё не назначили, он пошутил: "Трудно найти такого, каким был я".

"Первый день!": Кудрин похвастался личным пропуском в офис "Яндекса"

"Первый день!": Кудрин похвастался личным пропуском в офис "Яндекса"

Как ранее писал Лайф, 29 ноября Алексей Кудрин сообщил о решении покинуть пост председателя Счётной палаты, который занимал с 22 мая 2018 года. А позднее стало известно, что он принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Оксана Попова
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