Кудрин пошутил о своём преемнике на пост главы Счётной палаты

Экс-председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, оставляя должность, дал рекомендации относительно подходящих кандидатов. В беседе с ТАСС он заявил, что кандидатур несколько, но фамилии называть оказался.

"Я, естественно, рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть, они на рассмотрении, может быть, ищут других. Нет, не назову [фамилии]", — сказал он в беседе с ТАСС.