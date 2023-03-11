Медведчук назвал Украину творением Франкенштейна из-за захвата Киево-Печерской лавры

У украинской власти во главе с президентом Владимиром Зеленским давно нет ничего святого, что доказывает рейдерский захват Киево-Печерской лавры. Об этом заявил оппозиционный политик Украины Виктор Медведчук, текст его сообщения имеется в распоряжении РИА "Новости".

"Режим Зеленского в очередной раз доказал, что у него нет ничего святого, теперь уже в буквальном смысле. Сегодня власть начинает рейдерский захват главной святыни православия — Киево-Печерской лавры", — объяснил он.

Медведчук заметил, что даже нацисты в годы Великой Отечественной войны не закрывали храмы, а сейчас "их идейные наследники отнимают у народа Украины то, что даёт ему духовный стержень, укрепляет во время испытаний". Политик назвал православную веру основой культурной и духовной жизни людей и возмутился решению Киева объявить священников врагами.

Он добавил, что украинцев лишили русского языка, прав и свобод, а на вершине законности сегодня поставлена "лживая, вороватая и преступная власть", "безумные нацистские бандиты и беспредельщики". Зеленский отправляет свой народ на бойню, которая оплачивается странами НАТО, и не скрывает, что "собирается воевать долго и кроваво", продолжил Медведчук. По его словам, Украина стала творением Франкенштейна, уничтожающим всё живое. И тем не менее оппозиционер верит, что страну не удастся сделать трупом, ведь "есть другая Украина, настоящая, истинная, славянская, православная".

"Сегодня предатели украинского народа, украинской культуры и украинской веры слышат наш голос и понимают, что их зловещее чёрное нутро становится с каждым днём всё очевиднее. И каждому воздастся по заслугам. Уничтожение истинной православной веры только укрепляет народ. Православную веру, как и народ, не уничтожить!" — заключил Медведчук.