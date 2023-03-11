Россиянам объяснили пользу макарон для здоровья

Макароны не только полезны для здоровья, но и способны увеличить продолжительность жизни. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач – диетолог-психотерапевт Михаил Гинзбург.

"Макароны — это в целом полезная еда. Это сложные углеводы, это крахмал, который надо долго расщеплять. Уровень глюкозы при употреблении макарон повышается нерезко и невысоко, обмен работает как часики. Такая сложноуглеводная еда защищает нас от всех возрастных болезней, дарит нам дополнительные годы жизни", — заявил эксперт в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Гинзбург также добавил, что не все макароны полезны в равной мере. Так, большое значение имеет процент содержания в них белка глютена (клейковины). Например, в макаронах из твёрдых сортов пшеницы глютена больше 11 процентов, а в макаронах из мягких сортов меньше. По словам специалиста, чем больше в пшенице глютена, тем выше качество.

Кроме того, диетолог отметил, что в макаронах из цельнозерновой муки твёрдых сортов есть и пшеничный зародыш, и все пищевые волокна, которые содержатся в зерне, а пищевые волокна — это тот фактор, который делает еду здоровой. Эксперт напомнил, что макароны кроме пшеницы, также могут быть изготовлены из гречневой, ржаной или рисовой муки. Поэтому необходимо изучать данные на упаковке, прежде чем покупать их в магазине, подытожил Гинзбург.