"Произошёл слом представлений": Артисты петербургской капеллы побывали на гастролях в Иране

Вернувшиеся после участия в музыкальном фестивале "Фаджр" в Тегеране артисты Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга рассказали, что публика не отпускала их после выступления, а сама поездка разрушила существующие стереотипы. Их слова приводит газета "Петербургский дневник".

Участники ансамбля артистов симфонического оркестра капеллы VivaMuse признались, что очень волновались, пока готовились к поездке, потому что Иран — это новая для них страна, достаточно необычная, с абсолютно другой культурой. Для сцены артисты подготовили платья в пол и хиджабы. Единственным напоминанием об обычных костюмах стали красивые заколки и броши. При этом музыканты отметили, что требования к внешнему виду их не отягощали.

"Барьеров не было вообще! Наоборот, расположение к нам было даже больше ожидаемого. Публика нас долго не отпускала. Отношение к нам везде было очень радушным. Люди, увидев нас, русских, улыбались и тепло приветствовали. Эта страна открылась нам с новой стороны. Мы поняли, что все наши опасения оказались мифом. Произошёл слом представлений", — рассказали артисты.

Музыканты также отметили, что их очень порадовал зал, в котором они давали концерт. Помещение было с хорошей акустикой и удобствами. Тегеранский композитор поддерживал российских артистов и многое подсказывал. Зрители оценили программу оркестра и даже попросили несколько раз исполнить композиции Рахманинова. После завершения концерта у артистов взяли интервью. Делегация капеллы договорилась о продолжении культурного сотрудничества. На следующий год организаторы фестиваля ждут артистов уже в расширенном составе.