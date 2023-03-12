В Благовещенске без тепла остались 37 многоквартирных домов
В Благовещенске почти шесть тысяч человек остались без тепла из-за коммунальной аварии
В Благовещенске произошла коммунальная авария в системе теплоснабжения, которая оставила без тепла почти шесть тысяч человек. Как рассказали в Прокуратуре Амурской области, специалисты работают над её устранением.
"Для определения места прорыва от отопления отключены 37 жилых домов и Амурский колледж строительства. Без тепла остаются почти шесть тысяч человек", — сказано в сообщении.
Ранее в Крыму больше 120 тысяч человек остались без воды из-за аварии на трубопроводе. В результате была приостановлена работа школ и детсадов. Уже на следующий день водоснабжение восстановили.
Агентство "Москва"