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12 марта, 05:57

В Благовещенске без тепла остались 37 многоквартирных домов

В Благовещенске почти шесть тысяч человек остались без тепла из-за коммунальной аварии

В Благовещенске произошла коммунальная авария в системе теплоснабжения, которая оставила без тепла почти шесть тысяч человек. Как рассказали в Прокуратуре Амурской области, специалисты работают над её устранением.

"Для определения места прорыва от отопления отключены 37 жилых домов и Амурский колледж строительства. Без тепла остаются почти шесть тысяч человек", — сказано в сообщении.

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Ранее в Крыму больше 120 тысяч человек остались без воды из-за аварии на трубопроводе. В результате была приостановлена работа школ и детсадов. Уже на следующий день водоснабжение восстановили.

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Агентство "Москва"

Оксана Попова
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