В Сибири объявили в розыск диверсанта за попытку подстроить авиакатастрофу Ми-8
В Красноярском крае ищут диверсанта, срезавшего болт на шасси вертолёта Ми-8
Неизвестный срезал болт на шасси вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, в результате чего воздушное судно было вынуждено пойти на аварийную посадку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Действия разворачивались на территории Ванкорского нефтегазового месторождения на одном из производственных участков. При выполнении руления на посадочной площадке в Туруханском районе у вертолёта сломалось шасси, после чего была совершена аварийная посадка.
На борту находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. Как выяснилось позднее, поломка произошла не случайно: неизвестный выкрутил болт из шасси и скрылся. Диверсанта объявили в розыск.
Ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Павловском районе. Воздушное судно повредило ЛЭП и приземлилось на берег реки Дон. В результате никто не пострадал, работа ЛЭП была восстановлена.
ТАСС / Сергей Бобылев