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12 марта, 07:44

В Сибири объявили в розыск диверсанта за попытку подстроить авиакатастрофу Ми-8

В Красноярском крае ищут диверсанта, срезавшего болт на шасси вертолёта Ми-8

Неизвестный срезал болт на шасси вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, в результате чего воздушное судно было вынуждено пойти на аварийную посадку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Действия разворачивались на территории Ванкорского нефтегазового месторождения на одном из производственных участков. При выполнении руления на посадочной площадке в Туруханском районе у вертолёта сломалось шасси, после чего была совершена аварийная посадка.

На борту находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. Как выяснилось позднее, поломка произошла не случайно: неизвестный выкрутил болт из шасси и скрылся. Диверсанта объявили в розыск.

В Минобороны прокомментировали аварийную посадку Ми-8 в Воронежской области

В Минобороны прокомментировали аварийную посадку Ми-8 в Воронежской области

Ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Павловском районе. Воздушное судно повредило ЛЭП и приземлилось на берег реки Дон. В результате никто не пострадал, работа ЛЭП была восстановлена.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Оксана Попова
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