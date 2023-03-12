"Путин уже смеётся": В Сети пропесочили Макрона за слова о России

Пользователи "Твиттера" раскритиковали заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия не должна одержать победу над Украиной. Политик также выразил готовность ЕС сделать всё, чтобы конфликт не распространился на весь мир.

"Единственный способ не распространять конфликт — признать победу России. [Президент РФ Владимир] Путин уже смеётся над его заявлениями", — заявил комментатор.

Другой с сарказмом напомнил Макрону, что именно он сорвал Минские соглашения. А ещё один указал, что глобальным конфликт стал тогда, когда НАТО, Великобритания и США "решили вмешаться в дела Украины".

"Если бы они не хотели глобальной войны, то не нарушали бы слово, данное России, и не стали бы расширять НАТО. Москва не хотела мирового господства, Америка хотела, и это то, к чему они стремятся", — заявил следующий.

Пользователи призвали западных политиков изменить позицию и, вместо того чтобы разжигать конфликт ещё больше, наконец начать переговоры о мире.