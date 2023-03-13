КНДР осуществила запуск двух крылатых ракет с подводной лодки
Yonhap: КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки
Северная Корея осуществила запуск двух стратегических крылатых ракет, это произошло 12 марта, информирует агентство Yonhap. По данным издания, пуск был осуществлён с подводной лодки.
Агентство, ссылаясь на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи, также сообщило, что южнокорейские военные зафиксировали запуск КНДР некоей "ракеты неустановленного типа" в районе города Синпхо.
Ранее Лайф писал, что глава КНДР Ким Чен Ын побывал вместе с дочерью Ким Чжу Э в артиллерийской части "Хвасон" Западного фронта Корейской народной армии. Там они понаблюдали за проведением полевых учений.
ТАСС / AP