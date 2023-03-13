КНДР осуществила запуск двух крылатых ракет с подводной лодки

Северная Корея осуществила запуск двух стратегических крылатых ракет, это произошло 12 марта, информирует агентство Yonhap. По данным издания, пуск был осуществлён с подводной лодки.

Агентство, ссылаясь на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи, также сообщило, что южнокорейские военные зафиксировали запуск КНДР некоей "ракеты неустановленного типа" в районе города Синпхо.