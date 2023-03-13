Запущенные КНДР стратегические крылатые ракеты "точно поразили цель"

Стратегические крылатые ракеты, запущенные КНДР, точно поразили цель в Японском море. Об этом заявило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Две стратегические крылатые ракеты точно поразили заданную цель в Восточном (Японском) море", — говорится в сообщении.

Время полёта ракет составило 7563–7575 секунд. По данным ЦТАК, крылатые ракеты были запущены с подводной лодки 8.24 Yongung, они пролетели по траектории в форме восьмёрки 1500 километров. В Пхеньяне выразили удовлетворение итогами запуска, который был осуществлён в преддверии стартующих 13 марта совместных учений Южной Кореи и США.