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13 марта, 00:01

Запущенные КНДР стратегические крылатые ракеты "точно поразили цель"

ЦТАК: Запущенные в рамках учений крылатые ракеты КНДР точно поразили цель в Японском море

Стратегические крылатые ракеты, запущенные КНДР, точно поразили цель в Японском море. Об этом заявило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Две стратегические крылатые ракеты точно поразили заданную цель в Восточном (Японском) море", — говорится в сообщении.

КНДР осуществила запуск двух крылатых ракет с подводной лодки

КНДР осуществила запуск двух крылатых ракет с подводной лодки

Время полёта ракет составило 7563–7575 секунд. По данным ЦТАК, крылатые ракеты были запущены с подводной лодки 8.24 Yongung, они пролетели по траектории в форме восьмёрки 1500 километров. В Пхеньяне выразили удовлетворение итогами запуска, который был осуществлён в преддверии стартующих 13 марта совместных учений Южной Кореи и США.

Ранее сообщалось, что попытка США сбить межконтинентальную ракету Северной Кореи при её испытательном пуске в Тихий океан будет воспринята в Пхеньяне как объявление войны. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

Северная Корея снова испытала баллистическую ракету

Северная Корея снова испытала баллистическую ракету

Обложка ©

ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN

Иван Косицын
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