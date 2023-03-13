Запущенные КНДР стратегические крылатые ракеты "точно поразили цель"
ЦТАК: Запущенные в рамках учений крылатые ракеты КНДР точно поразили цель в Японском море
Стратегические крылатые ракеты, запущенные КНДР, точно поразили цель в Японском море. Об этом заявило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Две стратегические крылатые ракеты точно поразили заданную цель в Восточном (Японском) море", — говорится в сообщении.
Время полёта ракет составило 7563–7575 секунд. По данным ЦТАК, крылатые ракеты были запущены с подводной лодки 8.24 Yongung, они пролетели по траектории в форме восьмёрки 1500 километров. В Пхеньяне выразили удовлетворение итогами запуска, который был осуществлён в преддверии стартующих 13 марта совместных учений Южной Кореи и США.
Ранее сообщалось, что попытка США сбить межконтинентальную ракету Северной Кореи при её испытательном пуске в Тихий океан будет воспринята в Пхеньяне как объявление войны. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.
ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN