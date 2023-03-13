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Регион
Опубликовано 13 марта 2023, 01:35
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Мэр Донецка Кулемзин заявил о крайне тяжёлой ситуации в городе

Ситуация в Донецке остаётся крайне тяжёлой, украинские войска обстреливают почти все районы города. Об этом рассказал мэр Алексей Кулемзин, чьи слова приводит РИА "Новости".

"Ситуация в Донецке крайне сложная, вы сами это видите... Сегодня нет понятия "необстреливаемый район". Все районы под обстрелом", — сказал градоначальник, уточнив, что долгие годы считавшийся "тыловым" Пролетарский район недавно также подвергся ударам, там пострадали школы и детский социальный центр.

ВСУ обстреляли центр Донецка шестью ракетами из РСЗО
ВСУ обстреляли центр Донецка шестью ракетами из РСЗО

Как уточнил Кулемзин, Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка "обстреливаются постоянно, с большой плотностью". Огромные разрушения есть и в Ворошиловском районе, который находится в самом центре города.

Как сообщалось ранее, в Донецке ребёнок и 34-летний мужчина погибли из-за обстрела Куйбышевского района города со стороны украинских войск. Как выяснилось, у мальчика в этот день был день рождения.

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t.me / kulemzin_donetsk

Иван Косицын
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