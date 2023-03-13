Мэр Донецка Кулемзин заявил о крайне тяжёлой ситуации в городе

Ситуация в Донецке остаётся крайне тяжёлой, украинские войска обстреливают почти все районы города. Об этом рассказал мэр Алексей Кулемзин, чьи слова приводит РИА "Новости".

"Ситуация в Донецке крайне сложная, вы сами это видите... Сегодня нет понятия "необстреливаемый район". Все районы под обстрелом", — сказал градоначальник, уточнив, что долгие годы считавшийся "тыловым" Пролетарский район недавно также подвергся ударам, там пострадали школы и детский социальный центр.

Как уточнил Кулемзин, Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка "обстреливаются постоянно, с большой плотностью". Огромные разрушения есть и в Ворошиловском районе, который находится в самом центре города.