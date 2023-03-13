Во Франции раскрыли, почему весь мир объединится против Запада

Поступки западных политиков и СМИ, а также их безответственное поведение приведут к тому, что весь мир объединится против Запада. Такое мнение высказал лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.

"Если человечество всё ещё будет существовать через два века, то историки 2223 года будут ошеломлены безответственностью политических лидеров и крупных западных СМИ нашего времени. Своим высокомерием и слепотой они объединят весь мир против Запада", — написал он в соцсетях.

Так французский политик прокомментировал избрание Ли Шанфу главой Минобороны Китая. Асселино назвал это "хлёстким ответом" Пекина на санкции США.