Си Цзиньпин: Китай должен решительно противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня

Пекин будет решительно противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня и сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость острова. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в первой речи после избрания на третий срок.

"Необходимо активно содействовать мирному развитию отношений двух берегов Тайваньского пролива, решительно противостоять вмешательству внешних сил и сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня, а также неуклонно продвигать процесс воссоединения Родины", — подчеркнул китайский лидер на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

По словам Си, полное воссоединение является общим стремлением всего китайского народа и смыслом национального возрождения. Для этого необходимо реализовывать стратегию Компартии КНР по решению тайваньского вопроса, отстаивать принцип "одного Китая" и придерживаться "консенсуса 1992 года" между Пекином и Тайбэем, добавил он.