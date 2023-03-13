Си Цзиньпин: Китай должен решительно противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня
Пекин будет решительно противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня и сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость острова. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в первой речи после избрания на третий срок.
"Необходимо активно содействовать мирному развитию отношений двух берегов Тайваньского пролива, решительно противостоять вмешательству внешних сил и сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня, а также неуклонно продвигать процесс воссоединения Родины", — подчеркнул китайский лидер на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.
По словам Си, полное воссоединение является общим стремлением всего китайского народа и смыслом национального возрождения. Для этого необходимо реализовывать стратегию Компартии КНР по решению тайваньского вопроса, отстаивать принцип "одного Китая" и придерживаться "консенсуса 1992 года" между Пекином и Тайбэем, добавил он.
Ранее в Китае заявили, что продолжат прикладывать усилия для мирного воссоединения с Тайванем. Вместе с тем Пекин оставляет за собой право принять все необходимые меры. Власти КНР также предупредили, что не стоит недооценивать Поднебесную.
ТАСС / AP / Mark Schiefelbein