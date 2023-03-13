Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 04:14

Си Цзиньпин: Китай должен решительно противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня

Пекин будет решительно противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня и сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость острова. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в первой речи после избрания на третий срок.

"Необходимо активно содействовать мирному развитию отношений двух берегов Тайваньского пролива, решительно противостоять вмешательству внешних сил и сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня, а также неуклонно продвигать процесс воссоединения Родины", — подчеркнул китайский лидер на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

По словам Си, полное воссоединение является общим стремлением всего китайского народа и смыслом национального возрождения. Для этого необходимо реализовывать стратегию Компартии КНР по решению тайваньского вопроса, отстаивать принцип "одного Китая" и придерживаться "консенсуса 1992 года" между Пекином и Тайбэем, добавил он.

Политолог оценил вероятность конфликта Китая и США из-за Тайваня

Политолог оценил вероятность конфликта Китая и США из-за Тайваня

Ранее в Китае заявили, что продолжат прикладывать усилия для мирного воссоединения с Тайванем. Вместе с тем Пекин оставляет за собой право принять все необходимые меры. Власти КНР также предупредили, что не стоит недооценивать Поднебесную.

В Китае намерены в 2023 году решительно бороться против независимости Тайваня

В Китае намерены в 2023 году решительно бороться против независимости Тайваня

Обложка ©

ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

Иван Косицын
  • Новости
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • тайвань
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров