Япония скорбит из-за смерти нобелевского лауреата по литературе Кэндзабуро Оэ

Лауреат Нобелевской премии, основоположник послевоенной японской литературы Кэндзабуро Оэ скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило издательство Kodansha, с которым сотрудничал именитый автор.

Смерть произошла ещё 3 марта, но сообщение об этом появилось лишь десять дней спустя, когда литератора уже похоронили — так решила его семья.

Кэндзабуро Оэ стал вторым японским литератором — нобелевским лауреатом. Премию он получил в 1994 году "за то, что с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод". Один из его главных романов "Личный опыт" рассказывает о молодом отце, переживающем шок от рождения ребёнка с тяжёлой формой инвалидности. Но в СССР и России его больше знали по произведениям "Футбол 1860 года", "Опоздавшая молодёжь" и "Объяли меня воды до души моей".