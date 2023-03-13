Писарский заявил, что не стоит забывать о сборной после разгромного поражения от ЦСКА
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский заявил, что разгромное поражение от ЦСКА в матче РПЛ не должно влиять на дальнейший вызов в сборную России по футболу. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Один матч влияет на решение тренерского штаба? Я не считаю, что про сборную можно забыть. Это один матч. Всё бывает. Тяжёлое поле, тяжёлая погода и собственные ошибки привели к такой игре", — отметил Писарский.
Напомним, в матче 19-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своём поле разгромил "Крылья Советов" со счётом 4:0. Голы на свой счёт записали Антон Заболотный, Иван Обляков, Фёдор Чалов и Виллиан Роша. До этого Писарский попал в расширенную заявку сборной России по футболу на ближайшие товарищеские матчи, которые пройдут 23 и 26 марта.
ФК "Крылья Советов"