Писарский заявил, что не стоит забывать о сборной после разгромного поражения от ЦСКА

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский заявил, что разгромное поражение от ЦСКА в матче РПЛ не должно влиять на дальнейший вызов в сборную России по футболу. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" .

"Один матч влияет на решение тренерского штаба? Я не считаю, что про сборную можно забыть. Это один матч. Всё бывает. Тяжёлое поле, тяжёлая погода и собственные ошибки привели к такой игре", — отметил Писарский.