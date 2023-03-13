Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 09:28

Писарский заявил, что не стоит забывать о сборной после разгромного поражения от ЦСКА

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский заявил, что разгромное поражение от ЦСКА в матче РПЛ не должно влиять на дальнейший вызов в сборную России по футболу. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"Один матч влияет на решение тренерского штаба? Я не считаю, что про сборную можно забыть. Это один матч. Всё бывает. Тяжёлое поле, тяжёлая погода и собственные ошибки привели к такой игре", — отметил Писарский.

"Ростов" вырвал победу у "Пари НН" благодаря голу с пенальти на 94-й минуте

"Ростов" вырвал победу у "Пари НН" благодаря голу с пенальти на 94-й минуте

Напомним, в матче 19-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своём поле разгромил "Крылья Советов" со счётом 4:0. Голы на свой счёт записали Антон Заболотный, Иван Обляков, Фёдор Чалов и Виллиан Роша. До этого Писарский попал в расширенную заявку сборной России по футболу на ближайшие товарищеские матчи, которые пройдут 23 и 26 марта.

Обложка ©

ФК "Крылья Советов"

Артур Белкин
  • Новости
  • ФК Крылья Советов
  • Сборная России по футболу
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров