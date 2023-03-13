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13 марта, 11:29

Си Цзиньпин может провести онлайн-встречу с Зеленским после визита в Москву

WSJ: Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским

После визита в Москву, который может состояться в ближайшие дни, председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Си Цзиньпин рассчитывает посетить Россию на следующей неделе и встретиться с президентом Владимиром Путиным, а после этого поговорить с Зеленским.

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Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что лидер Поднебесной прибудет с официальным визитом в Россию уже на следующей неделе. При этом в начале марта Владимир Путин заявил о подготовке к встрече с Си Цзиньпином. Российский лидер выразил желание показать китайскому коллеге недавно открытую Большую кольцевую линию московского метро.

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Kremlin.ru, © Getty Images / SOPA Images / Igor Golovniov

Александра Вишнякова
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