Игрок "Спартака" Умяров выбыл на три месяца после операции на плюсневой кости

Полузащитник московского ФК "Спартак" Наиль Умяров пропустит около трёх месяцев из-за перенесённой операции на плюсневой кости. Об этом сообщили в клубе.

"Умяров перенёс операцию на пятой плюсневой кости. После полученной ранее травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Планируемый срок восстановления — около трёх месяцев", — говорится в сообщении пресс‑службы красно-белых.

22-летний Умяров играет за "Спартак" с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 играх. Травму он получил в домашнем матче 12-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", который прошёл 9 октября и завершился победой московского клуба со счётом 5:2.