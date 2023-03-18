7 признаков страшной болезни, когда матка захватывает организм

Эндометрий — внутренняя оболочка матки, которая отторгается при менструации. В норме она выводится наружу с кровью, но иногда случаются сбои. Клетки эндометрия могут попасть в брюшную полость и начать там разрастаться. Или, оставшись в матке, внедриться в её внутренний слой. В обоих случаях возникает эндометриоз — опасное воспаление, у которого есть семь основных симптомов.

Эндометрий под микроскопом. Изображение © Wikimedia Commons / Nephron

1. Боль при менструации

Это первый и самый частый признак воспаления. Клетки эндометрия, вросшие в другие ткани, всё равно подчиняются общему циклу. И, когда наступает этап отторжения, они тоже пытаются покинуть организм. Но у них не получается: так и возникают болевые ощущения.

2. Боль во время секса

Некоторые женщины думают, что боль во время секса — это норма. На самом деле нет. Одно дело, когда речь идёт просто о дискомфорте, и совсем другое, когда от этого наворачиваются слёзы. Именно эндометриоз часто вызывает такие симптомы. Дело в том, что из-за воспаления органы таза начинает связывать соединительная, или рубцовая, ткань. В результате они теряют подвижность — а в сексе она играет ключевую роль.

Соединительная ткань (голубого цвета) под микроскопом. Изображение © Wikimedia Commons / Rollroboter

3. Вздутие живота

Живот пучит не только из-за проблем с пищеварением. Если вы уже отказались от всего, что провоцирует газы, а они не проходят, возможно, это эндометриоз. Такое происходит, когда воспаляются ткани рядом с кишечником. Живот даже может увеличиться в объёме, как при беременности.

4. Боль при дефекации

Этот процесс всегда должен быть безболезненным. А если возникают неприятные ощущения, наверняка снова виновата рубцовая ткань. Ведь чтобы нормально выполнять свою функцию, кишечнику тоже надо быть подвижным. А когда вокруг жёсткое вещество, задача сильно усложняется.

На УЗИ эндометриоз выглядит как тёмное зернистое пятно. Изображение © Wikimedia Commons / Mikael Häggström

5. Ректальное кровотечение

Кровь в стуле обнаруживают 10% женщин с эндометриозом. Такое происходит, когда из-за воспаления страдает кишечник. Обычно ректальное кровотечение открывается вместе с месячными.

6. Боль при мочеиспускании

Воспаление или рубцовая ткань вокруг мочевого пузыря могут вызвать боль при мочеиспускании. Но сперва стоит провериться на инфекции. Если анализы в норме, скорее всего, это эндометриоз.

Красными точками обозначены зоны возникновения эндометриоза. Изображение © Wikimedia Commons / Hic et nunc

7. Бесплодие