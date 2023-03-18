7 признаков страшной болезни, когда матка захватывает организм
В группе риска — женщины детородного возраста. Самое главное, не упустить момент и вовремя обнаружить опасные симптомы.
Эндометрий — внутренняя оболочка матки, которая отторгается при менструации. В норме она выводится наружу с кровью, но иногда случаются сбои. Клетки эндометрия могут попасть в брюшную полость и начать там разрастаться. Или, оставшись в матке, внедриться в её внутренний слой. В обоих случаях возникает эндометриоз — опасное воспаление, у которого есть семь основных симптомов.
Эндометрий под микроскопом. Изображение © Wikimedia Commons / Nephron
1. Боль при менструации
Это первый и самый частый признак воспаления. Клетки эндометрия, вросшие в другие ткани, всё равно подчиняются общему циклу. И, когда наступает этап отторжения, они тоже пытаются покинуть организм. Но у них не получается: так и возникают болевые ощущения.
2. Боль во время секса
Некоторые женщины думают, что боль во время секса — это норма. На самом деле нет. Одно дело, когда речь идёт просто о дискомфорте, и совсем другое, когда от этого наворачиваются слёзы. Именно эндометриоз часто вызывает такие симптомы. Дело в том, что из-за воспаления органы таза начинает связывать соединительная, или рубцовая, ткань. В результате они теряют подвижность — а в сексе она играет ключевую роль.
Соединительная ткань (голубого цвета) под микроскопом. Изображение © Wikimedia Commons / Rollroboter
3. Вздутие живота
Живот пучит не только из-за проблем с пищеварением. Если вы уже отказались от всего, что провоцирует газы, а они не проходят, возможно, это эндометриоз. Такое происходит, когда воспаляются ткани рядом с кишечником. Живот даже может увеличиться в объёме, как при беременности.
4. Боль при дефекации
Этот процесс всегда должен быть безболезненным. А если возникают неприятные ощущения, наверняка снова виновата рубцовая ткань. Ведь чтобы нормально выполнять свою функцию, кишечнику тоже надо быть подвижным. А когда вокруг жёсткое вещество, задача сильно усложняется.
На УЗИ эндометриоз выглядит как тёмное зернистое пятно. Изображение © Wikimedia Commons / Mikael Häggström
5. Ректальное кровотечение
Кровь в стуле обнаруживают 10% женщин с эндометриозом. Такое происходит, когда из-за воспаления страдает кишечник. Обычно ректальное кровотечение открывается вместе с месячными.
6. Боль при мочеиспускании
Воспаление или рубцовая ткань вокруг мочевого пузыря могут вызвать боль при мочеиспускании. Но сперва стоит провериться на инфекции. Если анализы в норме, скорее всего, это эндометриоз.
Красными точками обозначены зоны возникновения эндометриоза. Изображение © Wikimedia Commons / Hic et nunc
7. Бесплодие
У 25–50% женщин, которые проходят обследование по факту бесплодия, находят эндометриоз. Причём многие из них чётко описывают все симптомы болезни, перечисленные выше, и признаются, что терпели их годами. Из-за рубцовой ткани подвижность теряет не только сама матка, но и фаллопиевы трубы. В результате яйцеклетка не может попасть из яичника в матку, и зачатия не происходит.
Wikimedia Commons / Nephron