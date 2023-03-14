Власти Казахстана анонсировали новые поставки нефти в Германию

Власти Казахстана собираются направить ещё 20 тысяч тонн нефти в Германию. Транспортировка по нефтепроводу "Дружба" запланирована на апрель этого года. Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Первая партия нефти уже ушла, вторая партия нефти планируется в марте. В среднем планируем направлять 20 тысяч тонн нефти в месяц. По плану в апреле тоже 20 тысяч тонн", — пояснил он.