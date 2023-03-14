Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 05:06

Власти Казахстана анонсировали новые поставки нефти в Германию

Министр Акчулаков: Казахстан намерен отправить в Германию ещё 20 тысяч тонн нефти

Власти Казахстана собираются направить ещё 20 тысяч тонн нефти в Германию. Транспортировка по нефтепроводу "Дружба" запланирована на апрель этого года. Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Первая партия нефти уже ушла, вторая партия нефти планируется в марте. В среднем планируем направлять 20 тысяч тонн нефти в месяц. По плану в апреле тоже 20 тысяч тонн", — пояснил он.

Глава Минэнерго Казахстана добавил, что обязательства страны по поставкам нефти в Германию составляют около 300 тысяч тонн топлива в год.

Глава Минэнерго Казахстана Акчулаков назвал справедливой цену на нефть от $65 за баррель

Глава Минэнерго Казахстана Акчулаков назвал справедливой цену на нефть от $65 за баррель

Напомним, в феврале Акчулаков заявил, что Казахстан отправит нефть по трубопроводу "Дружба" в Германию. Поставки планировалось начать 22 февраля. Позже Германия заявила о готовности к остановке транзита нефти по "Дружбе".

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Казахстан
  • Энергетика
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров