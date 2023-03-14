Власти Казахстана анонсировали новые поставки нефти в Германию
Министр Акчулаков: Казахстан намерен отправить в Германию ещё 20 тысяч тонн нефти
Власти Казахстана собираются направить ещё 20 тысяч тонн нефти в Германию. Транспортировка по нефтепроводу "Дружба" запланирована на апрель этого года. Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
"Первая партия нефти уже ушла, вторая партия нефти планируется в марте. В среднем планируем направлять 20 тысяч тонн нефти в месяц. По плану в апреле тоже 20 тысяч тонн", — пояснил он.
Глава Минэнерго Казахстана добавил, что обязательства страны по поставкам нефти в Германию составляют около 300 тысяч тонн топлива в год.
Напомним, в феврале Акчулаков заявил, что Казахстан отправит нефть по трубопроводу "Дружба" в Германию. Поставки планировалось начать 22 февраля. Позже Германия заявила о готовности к остановке транзита нефти по "Дружбе".
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