Россия распространила в ООН переписку с тремя странами по подрывам "Северных потоков"

Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по вопросу расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом в своём телеграм-канале сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на "Северных потоках" мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям", — отмечается в публикации.

По словам Полянского, документ позволит ООН убедиться в том, что заявления этих стран об информировании России о ходе их расследований являются ложными.