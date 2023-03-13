МИД России объяснил, почему нужна комиссия ООН по "Северным потокам"

Дипломат отметила, что в Нью-Йорке продолжается работа над проектом резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН об учреждении независимой международной комиссии по расследованию взрывов на "Северных потоках". Российская делегация провела уже четыре раунда переговоров, пытаясь выработать подходящий для всех членов СБ текст, но дело пока не двигается с мёртвой точки. При этом Захарова обратила внимание на недавно появившуюся информацию о том, что в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 километров от места диверсии был найден предмет, который не является частью подорванных газопроводов, но может представлять собой элемент взрывного устройства. Обнаруженная находка, по словам дипломата, ещё раз подчёркивает необходимость срочного принятия СБ ООН резолюции.