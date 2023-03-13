МИД России объяснил, почему нужна комиссия ООН по "Северным потокам"
Захарова заявила о важности формирования комиссии ООН по "Северным потокам"
Уход западных стран от работы над российской резолюцией по расследованию терактов на "Северных потоках" станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий для расследования. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
Дипломат отметила, что в Нью-Йорке продолжается работа над проектом резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН об учреждении независимой международной комиссии по расследованию взрывов на "Северных потоках". Российская делегация провела уже четыре раунда переговоров, пытаясь выработать подходящий для всех членов СБ текст, но дело пока не двигается с мёртвой точки. При этом Захарова обратила внимание на недавно появившуюся информацию о том, что в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 километров от места диверсии был найден предмет, который не является частью подорванных газопроводов, но может представлять собой элемент взрывного устройства. Обнаруженная находка, по словам дипломата, ещё раз подчёркивает необходимость срочного принятия СБ ООН резолюции.
"Уход стран коллективного Запада от конструктивной работы над проектом резолюции, учитывая их отказ допустить Россию к расследованию, станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины", — подчеркнула Захарова.
Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США. После расследования Херша в западных СМИ синхронно появились статьи о том, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы. В Москве к этой версии отнеслись скептически: Кремль счёл подобные публикации вбросом.
VK / МИД России