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14 марта, 07:35

СМИ узнали о планах сети пиццерий Papa John's продолжить работу в РФ под другим названием

"Ъ": Сеть пиццерий Papa John's может продолжить работу в РФ отдельно от американской компании

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский владелец франшизы сети пиццерий Papa John's может продолжить работу отдельно от американской компании Papa John's International, обновив при этом бренд и концепцию. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John's определился со стратегией развития бизнеса <...> Компания может продолжить работу отдельно от американского холдинга, обновив концепцию и бренд", — пишет издание.

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Отмечается, что на российском сайте пиццерии уже изменился логотип. Кроме того, с конца прошлого года оператором доменных имён значится московское ООО "Комо" вместо структуры кипрской PJ Western ООО "4 папас". По данным газеты, позже "4 папас" зарегистрировала несколько новых доменов, в том числе суперпапа.рф, папинапицца.рф и nashpapa.ru. По мнению экспертов, это может быть связано с предстоящей сменой названия.

Другой источник издания на ресторанном рынке полагает, что продажи бизнеса, скорее всего, не будет и сетью продолжит управлять команда во главе с американцем Кристофером Уинном.

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Papa John's занимает третье место в мире по числу пиццерий — 5,5 тысячи, из них 198 в России. В марте 2022 года сеть приостановила всю операционную, деловую и маркетинговую поддержку в РФ, а также взаимодействие с российским рынком.

Ранее СМИ сообщили, что бренды одежды Bershka, Pull & Bear и Zara вернутся в Россию уже весной, но под новыми названиями. По данным журналистов, одежда с новыми бирками будет производиться на заводах в Турции и Китае.

Никита Никонов
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