СМИ узнали о планах сети пиццерий Papa John's продолжить работу в РФ под другим названием
"Ъ": Сеть пиццерий Papa John's может продолжить работу в РФ отдельно от американской компании
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Российский владелец франшизы сети пиццерий Papa John's может продолжить работу отдельно от американской компании Papa John's International, обновив при этом бренд и концепцию. Об этом сообщает "Коммерсант".
"Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John's определился со стратегией развития бизнеса <...> Компания может продолжить работу отдельно от американского холдинга, обновив концепцию и бренд", — пишет издание.
Отмечается, что на российском сайте пиццерии уже изменился логотип. Кроме того, с конца прошлого года оператором доменных имён значится московское ООО "Комо" вместо структуры кипрской PJ Western ООО "4 папас". По данным газеты, позже "4 папас" зарегистрировала несколько новых доменов, в том числе суперпапа.рф, папинапицца.рф и nashpapa.ru. По мнению экспертов, это может быть связано с предстоящей сменой названия.
Другой источник издания на ресторанном рынке полагает, что продажи бизнеса, скорее всего, не будет и сетью продолжит управлять команда во главе с американцем Кристофером Уинном.
Papa John's занимает третье место в мире по числу пиццерий — 5,5 тысячи, из них 198 в России. В марте 2022 года сеть приостановила всю операционную, деловую и маркетинговую поддержку в РФ, а также взаимодействие с российским рынком.
Ранее СМИ сообщили, что бренды одежды Bershka, Pull & Bear и Zara вернутся в Россию уже весной, но под новыми названиями. По данным журналистов, одежда с новыми бирками будет производиться на заводах в Турции и Китае.