Актёр Батурин — о жене Навального на "Оскаре": Так баба выглядит, когда у неё всё отличненько

Актёр Юрий Батурин раскритиковал жену Алексея Навального Юлию за поведение на церемонии вручения "Оскара". Напомним, что лента канадского режиссёра Дэниела Роэра об осуждённом блогере победила в номинации "Лучший документальный фильм".

Юлия для церемонии надела красное платье с открытыми плечами от Chloe. Она уверенно держалась перед камерами и охотно давала интервью.

"Мадам Навальная на вручении "Оскара" выглядела дороже, чем большинство голливудских звёзд. Так баба выглядит, когда у неё всё отличненько. Денег много, секс регулярный, дети пристроены. Лёша, ты лошара рогатая", — написал Батурин на своей странице в VK.

Пользователи в комментариях поддержали артиста.