Актёр Батурин — о жене Навального на "Оскаре": Так баба выглядит, когда у неё всё отличненько
Актёр Батурин высказался о жене Навального на "Оскаре": Выглядела дороже, чем большинство звёзд
Юрий Батурин и Юлия Навальная. Обложка © VK / Юрий Батурин, © Getty Images / Jesse Grant
Актёр Юрий Батурин раскритиковал жену Алексея Навального Юлию за поведение на церемонии вручения "Оскара". Напомним, что лента канадского режиссёра Дэниела Роэра об осуждённом блогере победила в номинации "Лучший документальный фильм".
Юлия для церемонии надела красное платье с открытыми плечами от Chloe. Она уверенно держалась перед камерами и охотно давала интервью.
"Мадам Навальная на вручении "Оскара" выглядела дороже, чем большинство голливудских звёзд. Так баба выглядит, когда у неё всё отличненько. Денег много, секс регулярный, дети пристроены. Лёша, ты лошара рогатая", — написал Батурин на своей странице в VK.
Пользователи в комментариях поддержали артиста.
"Так и есть — и дети пристроены, и деньги текут, и муж под присмотром и не треплет нервы", "Не в бровь, а в глаз, Юрий", "Что сказать, у женщины всё отлично во всех отношениях... Цветёт и пахнет, пока муж сидит", — отметили комментаторы.