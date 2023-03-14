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14 марта, 08:54

Актёр Батурин — о жене Навального на "Оскаре": Так баба выглядит, когда у неё всё отличненько

Актёр Батурин высказался о жене Навального на "Оскаре": Выглядела дороже, чем большинство звёзд

<p>Юрий Батурин и Юлия Навальная. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/id711908851" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Батурин</a>, © Getty Images / Jesse Grant</p>

Юрий Батурин и Юлия Навальная. Обложка © VK / Юрий Батурин, © Getty Images / Jesse Grant

Актёр Юрий Батурин раскритиковал жену Алексея Навального Юлию за поведение на церемонии вручения "Оскара". Напомним, что лента канадского режиссёра Дэниела Роэра об осуждённом блогере победила в номинации "Лучший документальный фильм".

Юлия для церемонии надела красное платье с открытыми плечами от Chloe. Она уверенно держалась перед камерами и охотно давала интервью.

"Мадам Навальная на вручении "Оскара" выглядела дороже, чем большинство голливудских звёзд. Так баба выглядит, когда у неё всё отличненько. Денег много, секс регулярный, дети пристроены. Лёша, ты лошара рогатая", — написал Батурин на своей странице в VK.

Политолог объяснил, что на самом деле стоит за вручением "Оскара" фильму "Навальный"

Политолог объяснил, что на самом деле стоит за вручением "Оскара" фильму "Навальный"

Пользователи в комментариях поддержали артиста.

"Так и есть — и дети пристроены, и деньги текут, и муж под присмотром и не треплет нервы", "Не в бровь, а в глаз, Юрий", "Что сказать, у женщины всё отлично во всех отношениях... Цветёт и пахнет, пока муж сидит", — отметили комментаторы.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв назвал документалку о Навальном слабой и пропагандистской и объяснил, почему она всё же получила "Оскар". А в Кремле отметили, что Голливуд не гнушается темой политизации своей работы.

Никита Никонов
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