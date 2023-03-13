Депутат Журавлёв объяснил, почему "Оскар" дали слабой документалке о Навальном

Президент Украины Владимир Зеленский упустил свой последний шанс побывать на "Оскаре". Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. Парламентарий прокомментировал итоги церемонии вручения кинопремии, состоявшейся минувшей ночью в США, с точки зрения политики.

"Для третьесортного актёра Зеленского это был последний шанс хотя бы побывать на "Оскаре", но он снова не смог им воспользоваться: американская киноакадемия отказала уже во второй раз. Через год может уже не быть ни Украины, ни её президента, Запад старается заменить их на другое антироссийское оружие, которое может оказаться более эффективным", — предупредил депутат.

По словам Журавлёва, Вашингтон постепенно переключается на другие страны и других героев, способных, на его взгляд, противостоять России. Так, например, Штаты бередят разгорячённые массы в Грузии и Молдавии, отметил собеседник Лайфа.

"Отсюда и вручение премии откровенно слабой и пропагандистской документалке о Навальном. Там (вопреки всем журналистским канонам) в принципе отсутствует второе мнение, кроме того что восхваляет мошенника и предателя, который по заслугам сидит в российской тюрьме", — подчеркнул депутат.

Поэтому и Зеленский возвращается в привычное комическое амплуа, считает Журавлёв. По его словам, в западной прессе сотни карикатур, на которых украинский президент теми или иными способами клянчит деньги. Депутат добавил, что во Франции также запустили мультсериал под названием "УкраинКокаин", где в главных героях — персонаж в грязной футболке цвета хаки с украинским тризубом на груди.