ФГУП "Космическая связь": На спутники РФ идут постоянные атаки с целью заглушить сигнал

Россия в последнее время фиксирует постоянные попытки заглушить или подменить спутниковый сигнал с сопредельной территории. Об этом сообщил директор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин.

"К сожалению, в последнее время это произвело особую актуальность, поскольку с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку, многие СМИ из сообщений знают, что есть попытки подмены сигнала, есть попытки его заглушить", — отметил Волин на форуме цифровой трансформации "Современный ИТ-ландшафт российской экономики. Движение к цифровому суверенитету" в рамках Недели российского бизнеса – 2023.