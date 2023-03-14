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14 марта, 09:12

ФГУП "Космическая связь": На спутники РФ идут постоянные атаки с целью заглушить сигнал

Гендиректор ФГУП "Космическая связь" Волин: Спутники РФ постоянно атакуют с целью подмены сигнала

Россия в последнее время фиксирует постоянные попытки заглушить или подменить спутниковый сигнал с сопредельной территории. Об этом сообщил директор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин.

"К сожалению, в последнее время это произвело особую актуальность, поскольку с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку, многие СМИ из сообщений знают, что есть попытки подмены сигнала, есть попытки его заглушить", — отметил Волин на форуме цифровой трансформации "Современный ИТ-ландшафт российской экономики. Движение к цифровому суверенитету" в рамках Недели российского бизнеса – 2023.

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По словам гендиректора "Космической связи", в настоящее время в России создаётся программно-аппаратный комплекс, позволяющий выявить целенаправленную злонамеренную помеху, направленную на спутник.

Ранее в Москве после взлома серверов по радио и ТВ прозвучала ложная информация о воздушной тревоге. До этого аналогичный инцидент произошёл в Свердловской области.

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Никита Никонов
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