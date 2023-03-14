ФГУП "Космическая связь": На спутники РФ идут постоянные атаки с целью заглушить сигнал
Гендиректор ФГУП "Космическая связь" Волин: Спутники РФ постоянно атакуют с целью подмены сигнала
Россия в последнее время фиксирует постоянные попытки заглушить или подменить спутниковый сигнал с сопредельной территории. Об этом сообщил директор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин.
"К сожалению, в последнее время это произвело особую актуальность, поскольку с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку, многие СМИ из сообщений знают, что есть попытки подмены сигнала, есть попытки его заглушить", — отметил Волин на форуме цифровой трансформации "Современный ИТ-ландшафт российской экономики. Движение к цифровому суверенитету" в рамках Недели российского бизнеса – 2023.
По словам гендиректора "Космической связи", в настоящее время в России создаётся программно-аппаратный комплекс, позволяющий выявить целенаправленную злонамеренную помеху, направленную на спутник.
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