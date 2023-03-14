"Коммунисты России" призвали вернуть в вузы изучение марксизма, чтобы победить Запад
Партия "Коммунисты России" направила обращение в Министерство науки и высшего образования РФ с просьбой вернуть обязательное изучение марксизма в вузах. Об этом сообщил председатель политсилы Сергей Малинкович.
Инициатива об обязательном изучении российскими студентами марксизма было приурочено к 140-летию со дня смерти Карла Маркса. Как отметил Малинкович, знаменитый немецкий философ в своих работах доказывал "хищническую и аморальную основу западной цивилизации".
"Мы направили письмо в Министерство образования России и просим, чтобы во все ведущие вузы вернули марксизм как дисциплину, как в советское время", — приводит пресс-служба партии слова председателя политсилы.
Глава коммунистов также отметил, что все российские банкиры, экономисты и прочие сотрудники, деятельность которых связана с внешнеэкономическими делами, "должны назубок знать марксизм и с его помощью переигрывать" Запад.
Ранее Лайф писал, что студенты российских вузов с 1 сентября 2023 года начнут изучать цели спецоперации, антироссийские санкции и присоединение к стране новых субъектов. Кроме того, с нового учебного года в вузах появится обновлённый курс по истории страны для учащихся на неисторических факультетах.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин