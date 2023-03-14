"Коммунисты России" призвали вернуть в вузы изучение марксизма, чтобы победить Запад

Партия "Коммунисты России" направила обращение в Министерство науки и высшего образования РФ с просьбой вернуть обязательное изучение марксизма в вузах. Об этом сообщил председатель политсилы Сергей Малинкович.

Инициатива об обязательном изучении российскими студентами марксизма было приурочено к 140-летию со дня смерти Карла Маркса. Как отметил Малинкович, знаменитый немецкий философ в своих работах доказывал "хищническую и аморальную основу западной цивилизации".

"Мы направили письмо в Министерство образования России и просим, чтобы во все ведущие вузы вернули марксизм как дисциплину, как в советское время", — приводит пресс-служба партии слова председателя политсилы.