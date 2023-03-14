В МИД Сербии назвали идею ввести санкции против РФ личной позицией министра экономики

Призыв поддержать антироссийские санкции Запада является личной позицией министра экономики Сербии Раде Басты. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Баста, который является членом "Единой Сербии" (JS), нашего коалиционного партнёра, среди прочего указал, что выступает за введение санкций против России. Лидер JS Драган Маркович Палма также сообщил, что позиция Басты не является позицией "Единой Сербии", — цитирует Дачича партия.

Он указал, что социалисты выступают за позицию Совета нацбезопасности, согласно которой Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но не поддерживает введение санкций в отношении РФ.