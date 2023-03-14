В Калининградской области предложили создать газовый хаб

Председатель объединения профсоюзов России "Соцпроф" Сергей Вострецов призвал создать газовый хаб в Калининградской области. По его мнению, перспектив восстановления взорванных "Северных потоков" нет.

"Возможно, есть смысл попробовать его перенести на Калининград, устроить там газовый хаб и обеспечить свой регион газом. И тогда останется возможность европейцам в будущем подключиться к нему, когда одумаются. Зря, что не сделали ответвление туда сразу", — цитирует Вострецова РИА ФАН.