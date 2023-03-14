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14 марта, 13:37

В Калининградской области предложили создать газовый хаб

Председатель "Соцпроф" Вострецов призвал создать газовый хаб в Калининградской области

Председатель объединения профсоюзов России "Соцпроф" Сергей Вострецов призвал создать газовый хаб в Калининградской области. По его мнению, перспектив восстановления взорванных "Северных потоков" нет.

"Возможно, есть смысл попробовать его перенести на Калининград, устроить там газовый хаб и обеспечить свой регион газом. И тогда останется возможность европейцам в будущем подключиться к нему, когда одумаются. Зря, что не сделали ответвление туда сразу", — цитирует Вострецова РИА ФАН.

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Лайф напоминает, что в конце сентября 2022 года на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Позднее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил о причастности США к подрыву газопроводов. После этого ряд западных СМИ опубликовали свои расследования, где сообщили, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы.

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Никита Осипов
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