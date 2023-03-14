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14 марта, 17:44

Путин убеждён, что "Северные потоки" сложно, но можно отремонтировать

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" можно отремонтировать после подрыва, хоть это будет и не так просто, а работы потребуют времени, средств и новых технологий, так как в мировой практике нет примеров восстановления таких систем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Это вопрос непростой, в мировой практике нет даже примеров ремонта подобных систем после таких происшествий. <...> Теоретически, конечно, технологически всё возможно. Это потребует времени, денег, определённых каких-то новых технологий. Но всё возможно, конечно, это всё можно сделать", — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин уверен, что у газопроводов есть будущее, но только в том случае, если европейские государства вспомнят о своих национальных интересах. Однако, как отметил президент РФ, страны Европы делают только то, что им говорят из-за океана.

Путин сообщил об обнаружении, вероятно, ещё одной бомбы на "Северном потоке"

Путин сообщил об обнаружении, вероятно, ещё одной бомбы на "Северном потоке"

Напомним, в конце сентября 2022 года на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Позднее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил о причастности США к подрыву газопроводов. После этого ряд западных СМИ опубликовали свои расследования, где сообщили, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы.

Обложка ©

Getty Images / Swedish Coast Guard

Варвара Романова
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