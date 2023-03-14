Путин убеждён, что "Северные потоки" сложно, но можно отремонтировать

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" можно отремонтировать после подрыва, хоть это будет и не так просто, а работы потребуют времени, средств и новых технологий, так как в мировой практике нет примеров восстановления таких систем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Это вопрос непростой, в мировой практике нет даже примеров ремонта подобных систем после таких происшествий. <...> Теоретически, конечно, технологически всё возможно. Это потребует времени, денег, определённых каких-то новых технологий. Но всё возможно, конечно, это всё можно сделать", — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин уверен, что у газопроводов есть будущее, но только в том случае, если европейские государства вспомнят о своих национальных интересах. Однако, как отметил президент РФ, страны Европы делают только то, что им говорят из-за океана.