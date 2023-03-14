Президент России Владимир Путин сегодня во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода совершил полёт на тренажёре вертолёта. Лайф публикует видео с главой государства в кабине этой учебной установки.

Путин на тренажёре попробовал себя в роли пилота вертолёта. Видео © LIFE

На этих кадрах видно, как Путин сел за штурвал, надел наушники, а затем "поднял вертолёт в воздух". Справа от него сидел человек, который давал советы президенту по работе на тренажёре.

Владимир Путин сегодня, в частности, осмотрел в Улан-Удэ сами воздушные суда и использующиеся на них агрегаты; увидел фюзеляжи новых моделей Ми-171А3 и Ка-226.54. Главе государства также показали цех агрегатной сборки и тренажёр вертолёта Ми-171А2.