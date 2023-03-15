Стало известно, почему Том Круз не явился на вручение "Оскара"

Американский актёр Том Круз не явился на церемонию вручения премии "Оскар" из опасения столкнуться с экс-супругой Николь Кидман, с которой развёлся в далёком 2001 году. И это при том, что фильм "Топ Ган: Мэверик", в котором 60-летний Круз исполнил главную роль, был представлен в шести номинациях. Отношения у экс-супругов до сих пор "на ножах", пишет Daily Mail.

Как отмечает издание со ссылкой на источник из окружения артиста, Круз опасался попасть в неловкую ситуацию с Кидман на глазах у многомиллионной аудитории и прессы.

"Тома там не было, потому что там была она, и он не хотел стычек", — рассказал источник в беседе с Daily Mail.