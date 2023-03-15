Стало известно, почему Том Круз не явился на вручение "Оскара"
Daily Mail: Том Круз пропустил "Оскар", чтобы не встретиться с бывшей супругой Николь Кидман
Американский актёр Том Круз не явился на церемонию вручения премии "Оскар" из опасения столкнуться с экс-супругой Николь Кидман, с которой развёлся в далёком 2001 году. И это при том, что фильм "Топ Ган: Мэверик", в котором 60-летний Круз исполнил главную роль, был представлен в шести номинациях. Отношения у экс-супругов до сих пор "на ножах", пишет Daily Mail.
Как отмечает издание со ссылкой на источник из окружения артиста, Круз опасался попасть в неловкую ситуацию с Кидман на глазах у многомиллионной аудитории и прессы.
"Тома там не было, потому что там была она, и он не хотел стычек", — рассказал источник в беседе с Daily Mail.
Похоже, у актёров уже вошло в привычку не посещать одни и те же мероприятия. Так, 55-летняя Николь Кидман пропустила ужин в честь "Оскара", а вот Том Круз появился на нём в качестве гостя. На церемонию вручения же Кидман пришла не одна, а со своим мужем Китом Урбаном. С ним она прожила в браке 16 лет, однако это не мешало паре обниматься и целоваться на глазах у присутствовавших.
Ранее премию "Оскар" получил фильм "Аватар. Путь воды" режиссёра Джеймса Кэмерона в категории "Лучшие визуальные эффекты". А "Всё везде и сразу" взял "Оскар" за лучший фильм года.
ТАСС / ALLISON DINNER