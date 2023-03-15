Генпрокурор Краснов заявил об участившихся фактах экстремизма и незаконного вывоза оружия
В России в 2022 году участились факты терроризма, экстремизма и незаконного вывоза оружия из зоны боевых действий. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов на заседании коллегии ведомства.
"Говоря о состоянии преступности, отмечу, что, несмотря на отсутствие заметных изменений в её структуре и динамике, участились факты терроризма и экстремизма, незаконного вывоза оружия и боеприпасов из зоны проведения военных действий", — отметил он.
Также вызывает беспокойство у прокуратуры ситуация с незаконным оборотом наркотиков, особенно среди молодёжи.
Напомним, на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры выступил также президент РФ Владимир Путин. Он в свою очередь призвал прокуроров уделять особое внимание защите прав детей, а также военнослужащих и их семей, кроме того, жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.
ТАСС / Павел Бедняков