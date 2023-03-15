Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 12:39

Генпрокурор Краснов заявил об участившихся фактах экстремизма и незаконного вывоза оружия

В России в 2022 году участились факты терроризма, экстремизма и незаконного вывоза оружия из зоны боевых действий. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов на заседании коллегии ведомства.

"Говоря о состоянии преступности, отмечу, что, несмотря на отсутствие заметных изменений в её структуре и динамике, участились факты терроризма и экстремизма, незаконного вывоза оружия и боеприпасов из зоны проведения военных действий", — отметил он.

Также вызывает беспокойство у прокуратуры ситуация с незаконным оборотом наркотиков, особенно среди молодёжи.

В России подсчитали сумму изъятого у коррупционеров имущества

В России подсчитали сумму изъятого у коррупционеров имущества

Напомним, на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры выступил также президент РФ Владимир Путин. Он в свою очередь призвал прокуроров уделять особое внимание защите прав детей, а также военнослужащих и их семей, кроме того, жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

Обложка ©

ТАСС / Павел Бедняков

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Прокуратура

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров