Генпрокурор Краснов заявил об участившихся фактах экстремизма и незаконного вывоза оружия

В России в 2022 году участились факты терроризма, экстремизма и незаконного вывоза оружия из зоны боевых действий. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов на заседании коллегии ведомства.

"Говоря о состоянии преступности, отмечу, что, несмотря на отсутствие заметных изменений в её структуре и динамике, участились факты терроризма и экстремизма, незаконного вывоза оружия и боеприпасов из зоны проведения военных действий", — отметил он.