Зюганов анонсировал "обстоятельную" встречу с лидером КНР Си Цзиньпином
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным анонсировал свою скорую "обстоятельную" встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет РИА "Новости".
Он подчеркнул, что в своё время КПРФ и Коммунистическая партия Китая (КПК) подписали меморандум, который выполняется "по всем направлениям".
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что лидер Поднебесной Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в Россию уже на следующей неделе. В ходе поездки он рассчитывает встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а после этого намерен пообщаться с главой Украины Владимиром Зеленским.