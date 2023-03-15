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15 марта, 13:08

Зюганов анонсировал "обстоятельную" встречу с лидером КНР Си Цзиньпином

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, © Shutterstock</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, © Shutterstock

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным анонсировал свою скорую "обстоятельную" встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет РИА "Новости".

Он подчеркнул, что в своё время КПРФ и Коммунистическая партия Китая (КПК) подписали меморандум, который выполняется "по всем направлениям".

В Кремле не будут раскрывать детали возможной встречи Путина и Си Цзиньпина до её анонса

В Кремле не будут раскрывать детали возможной встречи Путина и Си Цзиньпина до её анонса

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что лидер Поднебесной Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в Россию уже на следующей неделе. В ходе поездки он рассчитывает встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а после этого намерен пообщаться с главой Украины Владимиром Зеленским.

Артур Белкин
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