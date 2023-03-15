Зюганов анонсировал "обстоятельную" встречу с лидером КНР Си Цзиньпином

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным анонсировал свою скорую "обстоятельную" встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет РИА "Новости".

Он подчеркнул, что в своё время КПРФ и Коммунистическая партия Китая (КПК) подписали меморандум, который выполняется "по всем направлениям".