В Совфеде призвали не ставить штампы на уехавших россиянах, а помочь им вернуться

В РФ нужно создавать условия для возвращения на родину уехавших граждан, а не ставить штампы на тех, кто дрогнул и покинул страну. Так считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

"Стратегией общества российского должно быть содействие возвращению на родину тех, кто в какой-то момент дрогнул и родину покинул. Ни в коем случае не должно быть решений коллективных, серийных, что к ним начинают относиться как к какой-то определённой категории, на них ставятся какие-то штампы", — подчеркнул сенатор.