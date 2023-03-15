В Совфеде призвали не ставить штампы на уехавших россиянах, а помочь им вернуться
Вице-спикер Совфеда Косачёв призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян
В РФ нужно создавать условия для возвращения на родину уехавших граждан, а не ставить штампы на тех, кто дрогнул и покинул страну. Так считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
"Стратегией общества российского должно быть содействие возвращению на родину тех, кто в какой-то момент дрогнул и родину покинул. Ни в коем случае не должно быть решений коллективных, серийных, что к ним начинают относиться как к какой-то определённой категории, на них ставятся какие-то штампы", — подчеркнул сенатор.
Косачёв предложил продолжать диалог с уехавшими, потому что в большинстве случаев они не совершали необратимых действий, "которые бы превращали их в изгоев и оппонентов государства". А вот те граждане, которые запятнали себя, должны получать правовую оценку, добавил сенатор.
А ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил Лайфу, что бороться следует с врагами России, а не с уехавшими согражданами. Это мнение поддержал и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, который назвал важной задачей как можно быстрее вернуть тех, кто покинул страну.
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