С американской биржи решили убрать часть российских акций

Американская биржа NASDAQ объявила о решении провести делистинг ценных бумаг ряда российских компаний, включая Ozon, Qiwi и HeadHunter. Об этом говорится в заявлении на сайте торговой площадки.

Оттуда следует, что делистинг, то есть снятие ценных бумаг с торгов, будет осуществлён 24 марта. Компании, которых коснётся это решение, имеют право обжаловать его в коллегии NASDAQ, изучающей подобные вопросы. На время рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена.

В свою очередь Мосбиржа уже заявила, что продолжит торги ценными бумагами этих российских компаний в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении торговой площадки в среду.

"В соответствии с регулированием Банка России эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие листинг на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации", — пояснили на российской торговой площадке.