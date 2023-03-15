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15 марта, 20:52

С американской биржи решили убрать часть российских акций

Американская биржа NASDAQ решила провести делистинг акций ряда российских компаний

Американская биржа NASDAQ объявила о решении провести делистинг ценных бумаг ряда российских компаний, включая Ozon, Qiwi и HeadHunter. Об этом говорится в заявлении на сайте торговой площадки.

Оттуда следует, что делистинг, то есть снятие ценных бумаг с торгов, будет осуществлён 24 марта. Компании, которых коснётся это решение, имеют право обжаловать его в коллегии NASDAQ, изучающей подобные вопросы. На время рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена.

В свою очередь Мосбиржа уже заявила, что продолжит торги ценными бумагами этих российских компаний в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении торговой площадки в среду.

"В соответствии с регулированием Банка России эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие листинг на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации", — пояснили на российской торговой площадке.

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Нужно отметить, что США, как и многие другие страны Запада, продолжают усиливать давление на Россию из-за спецоперации на Украине. Как отметил глава правительства РФ Михаил Мишустин, Россия является "чемпионом мира" по количеству введённых против неё санкций. А президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад рассчитывал на крах промышленности и финансовой системы нашей страны из-за санкций, но этого не произошло.

Обложка ©

Zuma \ TASS

Андрей Григорьев
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