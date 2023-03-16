Пушилин: У ВСУ есть около пяти дорог снабжения под Авдеевкой
У ВСУ остаётся около пяти дорог снабжения под Авдеевкой. Как уточнил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, все они находятся под огневым контролем Вооружённых сил РФ.
"Если брать для нас не менее важный населённый пункт Авдеевка, то у противника остаётся порядка пяти дорог снабжения. Эти дороги находятся под нашим условным огневым контролем", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Кстати, ранее Лайф сообщал, что разрозненные части ВСУ предпринимают попытки отступления из Артёмовска по просёлочным полям и дорогам. Как уточнил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, нередко их техника выходит из строя, в результате чего им приходится отступать пешком, неся большие потери. При этом уже около половины территории Артёмовска находится под контролем российских военных.
Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu Agency