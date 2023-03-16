Пушилин: У ВСУ есть около пяти дорог снабжения под Авдеевкой

У ВСУ остаётся около пяти дорог снабжения под Авдеевкой. Как уточнил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, все они находятся под огневым контролем Вооружённых сил РФ.

"Если брать для нас не менее важный населённый пункт Авдеевка, то у противника остаётся порядка пяти дорог снабжения. Эти дороги находятся под нашим условным огневым контролем", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".