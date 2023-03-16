Верховный суд РФ признал террористическим украинский легион "Свобода России"*. Его деятельность на территории нашей страны теперь запрещена. Ранее это требование в суд направил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Удовлетворить административное исковое заявление генерального прокурора о признании легиона "Свобода России" террористическим и запрете его деятельности на территории России", — огласил решение судья.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре отмечали, что целью организации является подрыв основ конституционного строя РФ, свержение власти, в том числе путём совершения терроризма, а это представляет угрозу безопасности общества и государства. Легион "Свобода России", в частности, стоит за созданием ряда фейков о Российских вооружённых силах.