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16 марта, 12:37

Верховный суд РФ признал террористическим украинский легион "Свобода России"

Верховный суд РФ признал террористическим украинский легион "Свобода России"*. Его деятельность на территории нашей страны теперь запрещена. Ранее это требование в суд направил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Удовлетворить административное исковое заявление генерального прокурора о признании легиона "Свобода России" террористическим и запрете его деятельности на территории России", огласил решение судья.

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Напомним, ранее в Генпрокуратуре отмечали, что целью организации является подрыв основ конституционного строя РФ, свержение власти, в том числе путём совершения терроризма, а это представляет угрозу безопасности общества и государства. Легион "Свобода России", в частности, стоит за созданием ряда фейков о Российских вооружённых силах.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Александра Вишнякова
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