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16 марта, 14:30

Парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка в румынский

Молдавский Парламент одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Решение принято большинством голосов депутатов Парламента от правящей Партии действия и солидарности.

"Проект закона о реализации некоторых постановлений Конституционного суда принят во втором чтении голосами 58 депутатов", — сказал председатель законодательного органа Игорь Гросу на заседании.

Парламент состоит из 101 народного избранника. Для принятия законопроекта нужно большинство голосов присутствующих.

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Ранее Лайф сообщал, что в Парламенте Молдавии активно изучают вопрос о замене в конституции словосочетания "молдавский язык" на "румынский язык". Однако не все оценили эту инициативу. Так, оппозиция заблокировала трибуну Парламента Молдавии, протестуя против переименования госязыка, а политик Пержу заявил о ликвидации Молдавии после переименования языка в румынский.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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