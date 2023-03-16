Парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка в румынский

Молдавский Парламент одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Решение принято большинством голосов депутатов Парламента от правящей Партии действия и солидарности.

"Проект закона о реализации некоторых постановлений Конституционного суда принят во втором чтении голосами 58 депутатов", — сказал председатель законодательного органа Игорь Гросу на заседании.