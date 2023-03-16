Парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка в румынский
Молдавский Парламент одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Решение принято большинством голосов депутатов Парламента от правящей Партии действия и солидарности.
"Проект закона о реализации некоторых постановлений Конституционного суда принят во втором чтении голосами 58 депутатов", — сказал председатель законодательного органа Игорь Гросу на заседании.
Парламент состоит из 101 народного избранника. Для принятия законопроекта нужно большинство голосов присутствующих.
Ранее Лайф сообщал, что в Парламенте Молдавии активно изучают вопрос о замене в конституции словосочетания "молдавский язык" на "румынский язык". Однако не все оценили эту инициативу. Так, оппозиция заблокировала трибуну Парламента Молдавии, протестуя против переименования госязыка, а политик Пержу заявил о ликвидации Молдавии после переименования языка в румынский.
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