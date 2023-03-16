Белый дом выступил против перемирия на Украине "прямо сейчас"

Представитель Белого дома Джон Кирби выступил против перемирия на Украине, поскольку заключение договора прямо сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений РФ и, по оценкам США, станет нарушением Устава ООН.

"По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН", — сказал Кирби, комментируя мирный план Китая по урегулированию на Украине.

Это привело бы к дальнейшему укреплению позиций ВС РФ на Украине и перегруппировке российских сил "для возобновления атак", считает представитель Белого дома. Он добавил, что договор "должен включать и предусматривать интересы Украины и быть решением, принятым Киевом".