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16 марта, 18:39

Белый дом выступил против перемирия на Украине "прямо сейчас"

Белый дом заявил, что перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН со стороны России

Представитель Белого дома Джон Кирби выступил против перемирия на Украине, поскольку заключение договора прямо сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений РФ и, по оценкам США, станет нарушением Устава ООН.

"По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН", — сказал Кирби, комментируя мирный план Китая по урегулированию на Украине.

Это привело бы к дальнейшему укреплению позиций ВС РФ на Украине и перегруппировке российских сил "для возобновления атак", считает представитель Белого дома. Он добавил, что договор "должен включать и предусматривать интересы Украины и быть решением, принятым Киевом".

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Напомним, 24 февраля Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, а Киеву предлагается пойти на прямые переговоры с Москвой и прекратить боевые действия. В Европе идеи раскритиковали. А Зеленский назвал план Китая простыми размышлениями.

Обложка ©

Getty Images / Alex Wong

Андрей Бражников
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