Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы

"Спортинг" победил "Арсенал" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вышел в следующий круг. Основное время встречи в Лондоне завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее были гости — 5:3.

В других играх "Рома" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом" (0:0), но благодаря победе в первой игре со счётом 2:0 вышел в следующий раунд. Также туда пробились бельгийский "Юнион Сент-Жиллуаз", переигравший немецкий "Унион Берлин" (3:0, по сумме двух игр – 6:3), и "Байер", победивший "Ференцварош" Станислава Черчесова.

Жеребьёвка четвертьфинала и других стадий турнира состоится в пятницу, 17 марта.