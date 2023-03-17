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16 марта, 22:54

Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы

<p>Радость игроков "Спортинга" от выхода в четвертьфинал ЛЕ. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Sporting_CP/status/1636500092336197642/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sporting Clube de Portugal</a></p>

Радость игроков "Спортинга" от выхода в четвертьфинал ЛЕ. Обложка © Twitter / Sporting Clube de Portugal

"Спортинг" победил "Арсенал" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вышел в следующий круг. Основное время встречи в Лондоне завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее были гости — 5:3.

В других играх "Рома" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом" (0:0), но благодаря победе в первой игре со счётом 2:0 вышел в следующий раунд. Также туда пробились бельгийский "Юнион Сент-Жиллуаз", переигравший немецкий "Унион Берлин" (3:0, по сумме двух игр – 6:3), и "Байер", победивший "Ференцварош" Станислава Черчесова.

Жеребьёвка четвертьфинала и других стадий турнира состоится в пятницу, 17 марта.

Определён полный список участников четвертьфинала Лиги чемпионов

Определён полный список участников четвертьфинала Лиги чемпионов

Ранее в четвертьфинал Лиги Европы пробились "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Фенербахче" и "Фейенорд". Таким образом, на этой стадии будут представлены клубы из Англии, Италии, Германии, Нидерландов, Португалии, Бельгии и Турции.

Артур Лапсаков
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